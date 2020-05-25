2020-05-25T11:40:43+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге еще пять человек умерли от коронавируса

Число смертельных случаев с начала пандемии достигло 138
Петр КИБЕР
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В Петербурге за сутки подтверждена смерть еще пяти пациентов с коронавирусом.В Петербурге за сутки подтверждена смерть еще пяти пациентов с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге подтверждены новые смертельные случаи из-за коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных летальных исходов среди больных увеличилось на пять человек и достигло 138. Эти, а также другие данные привел всероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

- По состоянию на 10:35 25 мая в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 374 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщает Оперштаб.

Всего с начала пандемии в городе заразились 13 713 человека, из них 3590 вылечились, а 138 - умерли.

При этом число заражений продолжает снижаться уже несколько дней. Новые подтвержденные смертельные случаи – результат работы комиссии по летальным исходам.

Специалистам требуется некоторое время, чтобы определить точную причину гибели пациента. Так, накануне, был зафиксирован резкий рост смертности до 20 человек за сутки, однако это стало следствием усиления работы медэкспертов. Все больные скончались еще в конце апреля.

Подробности по нынешним пяти летальным исходам Комитет по здравоохранению Петербурга приведет позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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