В Ленобласти ребенок бегал с арматурой в руках, упал и проткнул себе голову

25 Май 2020 2020-05-25T12:01:02+03:00

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Следственное управление Следкома России по Ленинградской области начало проверку по факту тяжелого травмирования 9-летнего ребенка, которого привезли в больницу с арматурой в голове. Все произошло вечером воскресенья в поселке Кутузи Ломоносовского района.

- По предварительным данным, 24 мая мальчик в подъезде дома бегал с арматурой в руках, оступившись на ступеньках, упал на нее, чем причинил себе телесные повреждения. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, - сообщает пресс-служба СК.

В правоохранительные органы о происшествии сообщили врачи больницы, в которую был доставлен мальчик. По данным из правоохранительных органов, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с проникающей раной нижней челюсти, а также сотрясение головного мозга.

На вопросы полиции уже ответил 38-летний отец ребенка, который на тот момент был дома.

ИСТОЧНИК KP.RU