Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: 1 человек скончался

25 Май 2020 2020-05-25T12:40:17+03:00

Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года увеличилось на 1 человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года

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За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5499 человек. Так, число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года увеличилось на 1 человека.

- В Ленобласти за последние сутки подтвержден еще 1 смертельный случай от коронавируса. Всего с начала эпидемии в 47-м регионе от новой инфекции скончались 9 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также в области за последние сутки выявлено еще 58 случаев заражения, 15 человек полностью выздоровели. С начала эпидемии общее число заболевших достигло 2495 человек, вылечившихся - 1026 пациентов. На данный момент официально с заболеванием борются 1460 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU