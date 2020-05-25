Комздрав раскрыл подробности 5 новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года

25 Май 2020 2020-05-25T12:51:05+03:00

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Утром 25 мая 2020 года стало известно еще о пяти новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил комитет по здравоохранению города после того, как комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 провела все обследования.

- Все пациенты скончались во второй половине апреля. Среди них - женщины 91 года, 77 и 88 лет, а также мужчины 54 и 78 лет, - рассказали в комздраве.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – атеросклероз сосудов и кардиосклероз, хроническую обструктивную болезнь легких, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит.

Всего с начала пандемии коронавируса, по официальным данным, от болезни в Санкт-Петербурге скончались 138 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU