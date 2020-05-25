В Ленобласти разрешили посещение кладбищ

25 Май 2020 2020-05-25T13:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Ленинградской области приняли решение разрешить посещение кладбищ, в том числе в «красной зоне», где действуют самые строгие ограничения. Это сделано по многочисленным просьбам местных жителей, которые хотят после зимы привести в порядок могилы близких.

- Люди правы, на могилах необходимо провести уборку после зимы, да и посетить захоронения родных между Пасхой и Троицей очень важно для многих жителей области. Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью, - заявил глава региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

Учитывая, что решение принимают на местах, губернатор рекомендовал главам администраций в своих нормативных актах разрешить посещение кладбищ. При этом ходить на погосты можно будет только в будни. В выходные и праздничные дни кладбища по-прежнему будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU