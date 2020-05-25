Фотофиксацию установили на Выборгском шоссе для поимки грузовиков-нарушителей

25 Май 2020 2020-05-25T13:11:14+03:00

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В Ленинградской области грузовики-нарушили попадут на фотофиксацию для получения штрафа. В понедельник, 25 мая 2020 года, на участке Выборгского шоссе, Парголово – Огоньки, появились знаки запрета грузового транзита дополнены фотофиксацией нарушений. Причина в игнорировании водителями большегрузов ограничений проезда в том числе и через густонаселенное Сертолово.

- Запрет проезда фур и большегрузов по дороге Парголово — Огоньки был введен дорожным комитетом Ленобласти еще несколько лет назад. Ограничения касались всех машин, чья масса была более 3,5 тонн. Однако, стремясь уйти от рамок «Платона» на федеральной трассе А-181 «Скандинавия», грузовики мчатся по шоссе, зачастую нарушая скоростной режим, не обращая внимания на запрет проезда, пешеходов и населенные пункты, - пояснили в комитете.

В ответственном за областные дороге «Ленавтодоре» уверены, что фотофиксация нарушений поможет повысить безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU