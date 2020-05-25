2020-05-25T13:11:14+03:00
Общество

Фотофиксацию установили на Выборгском шоссе для поимки грузовиков-нарушителей

Водителям напомнили о запрете проезда фур по участку трассы Парголово – Огоньки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Для штрафов грузовиков на Выборгском шоссе появилась фотофиксация / Фото: Дорожный комитет ЛенобластиДля штрафов грузовиков на Выборгском шоссе появилась фотофиксация / Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Изменить размер текста:

В Ленинградской области грузовики-нарушили попадут на фотофиксацию для получения штрафа. В понедельник, 25 мая 2020 года, на участке Выборгского шоссе, Парголово – Огоньки, появились знаки запрета грузового транзита дополнены фотофиксацией нарушений. Причина в игнорировании водителями большегрузов ограничений проезда в том числе и через густонаселенное Сертолово.

- Запрет проезда фур и большегрузов по дороге Парголово — Огоньки был введен дорожным комитетом Ленобласти еще несколько лет назад. Ограничения касались всех машин, чья масса была более 3,5 тонн. Однако, стремясь уйти от рамок «Платона» на федеральной трассе А-181 «Скандинавия», грузовики мчатся по шоссе, зачастую нарушая скоростной режим, не обращая внимания на запрет проезда, пешеходов и населенные пункты, - пояснили в комитете.

В ответственном за областные дороге «Ленавтодоре» уверены, что фотофиксация нарушений поможет повысить безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и спикер ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города
В Петербурге на поддержку СМИ выделили 120 миллионов рублей
Более 50 человек подключены к ИВЛ в больницах Ленинградской области
Церемония награждения Почетных жителей Санкт-Петербурга перенесена на неопределенный срок
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года: Показатель резко упал вниз
Птенцов цапли, выпавших из гнезда, спасли в деревне Ленинградской области
Смольный создал «горячую линию» по выплатам медикам, работающим с коронавирусными больными
Необычно сложная пробка образовалась в Санкт-Петербурге утром 25 мая 2020 года
Двое пьяных мужчин выловили труп утонувшего товарища в деревне в Ленинградской области
Следственный комитет начал проверку после смерти 30-летней стоматолога, к которой не приехала «скорая помощь» в Санкт-Петербурге
Смольный купит 15 квартир для детей-сирот
Стало известно, в каких районах Ленинградской области найдены новые зараженные коронавирусом
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют 26 мая 2020 года в Ленинградской области
Антимонопольщики погрозили пальцем «Озеркам» за продажу антисептика «в нагрузку» к маскам
Дворы Санкт-Петербурга убрали и благоустроили ко Дню города
Фотофиксацию установили на Выборгском шоссе для поимки грузовиков-нарушителей
В Ленобласти разрешили посещение кладбищ
Салют на День города 2020 в Санкт-Петербурге: в этот раз праздник пройдет без тысячи залпов
Комздрав раскрыл подробности 5 новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 25 мая 2020 года
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 25 мая 2020 года: 1 человек скончался
Коммунальщики уничтожили портрет Бродского в день его 80-летнего юбилея
В Ленобласти ребенок бегал с арматурой в руках, упал и проткнул себе голову
В Санкт-Петербурге еще пять человек умерли от коронавируса
«Зенит» масштабно отметит 95-летие футбольного клуба в Санкт-Петербурге 25 мая 2020 года
Компания Л1 возобновляет работу в штатном режиме с 25 мая
ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, где «легковушка» сбила 13-летнего мальчика на проспекте Королева в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 25 мая 2020 года: 58 зараженных, 1 умерший
Житель Янино веревкой задушил 24-летнюю девушку накануне ее дня рождения