Дворы Санкт-Петербурга убрали и благоустроили ко Дню города

25 Май 2020 2020-05-25T13:32:51+03:00

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На неделе, 27 мая 2020 года, Санкт-Петербург отметит 317-й день рождения со дня основания города Петром I. Несмотря на то, что в этом году День города пройдет без массовых мероприятий из-за коронавируса, коммунальные службы и садовники привели Северную столицу в порядок.

- В ходе подготовки ко Дню города мы поддерживаем набранный в апреле темп уборки и благоустройства. Во время действия режима самоизоляции, чтобы не создавать дискомфорт жителям города, находящимся дома, принято решение выполнять все работы комплексно и оперативно, – отметил председатель Жилищного комитета Виктор Борщев в пятницу, 22 мая, во время объезда.

Так, в Центральном районе привели в порядок дворы - покрасили ограждения, очистили тротуары, скамьи, вазоны, урны, обрезали кустарники и деревья, высадили цветочные композиции. По двум адресам на Тверской улице высажено порядка 300 цветов-однолетников.

Аналогичная работа по благоустройству дворов проводится в районах массовой застройки, где множество детских площадок, зеленых зон и аллей со скамейками для отдыха.

В апреле и мае в городе промыто порядка 8 200 фасадов, в нормативное состояние приведено 70 млн м2 внутриквартальных территорий, окрашено более 1 000 скамеек, вывезено более 113 м3 листвы, мусора и смета.

ИСТОЧНИК KP.RU