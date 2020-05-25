Антимонопольщики погрозили пальцем «Озеркам» за продажу антисептика «в нагрузку» к маскам

25 Май 2020 2020-05-25T13:35:47+03:00

В Петербурге к маскам в нагрузку навязывали антисептик за несколько сотен рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) вынесло предупреждение крупной аптечной сети из-за торговли масок в комплекте с антисептиком. На нежелание покупать все только набором, пожаловалась одна из жительниц города.

- В УФАС поступило заявление петербурженки, в котором она обращает внимание на действия аптеки «Озерки», расположенной на Серебристом бульваре д.27 корп.2, которая навязывает приобретение набора, состоящего из пяти медицинских масок и антибактериального спрея. Стоимость такой покупки составляет 576 рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Купить отдельно маски у женщины не получилось, при этом в чеке набор отображался как две отдельные позиции – антисептик и маски. То есть набор не был готовым изначально, а дезинфицирующее средство продавалось «в нагрузку»: «Пользуясь отсутствием масок, руководство сети аптек «Озерки» наживается на гражданах своей страны, продавая их только вместе с антибактериальным спреем», – приводит слова женщины пресс-служба в УФАС.

Антимонопольщики уже заявили, что подобное недопустимо и вынесли предупреждение аптечной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU