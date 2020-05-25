Движение по трассе «Кола» полностью перекроют 26 мая 2020 года в Ленинградской области

25 Май 2020 2020-05-25T14:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили о том, что в среду, 26 мая 2020 года, будет перекрыто движение по трассе «Кола». Ограничения связаны с разводом Ладожского моста над Невой, так как по реке пройдет крупногабаритное судно.

- С 10:00 до 10:45 часов 26 мая для прохода вверх по реке судна «Маринус» максимальным высотным габаритом 22 метра будет производиться разводка моста через Неву на трассе «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

После этого движение по трассе будет снова восстановлено.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU