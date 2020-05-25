Стало известно, в каких районах Ленинградской области найдены новые зараженные коронавирусом
Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные о том, где 25 мая были найдены новые случаи заражения коронавирусом. Всего в список попал 31 населенный пункт.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 58 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Всего сначала пандемии в регионе зафиксированы 2495 зараженных. 1026 из них вылечились, девять – скончались, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Новые заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск, Анисимово (Бокситогорский район);
- Сясьстрой (Волховский район);
- Всеволожск, деревня Старая, Юкки, поселок имени Свердлова (Всеволожский район);
- Выборг;
- Гатчина, Сиверский, Жабино, Романовка, Большое Верево, Пегелево (Гатчинский район);
- Кошкино (Кингисеппский район);
- Кировск, Отрадное, Синявино (Кировский район);
- Луга;
- Приозерск, Мельниково, Орехово, Новожилово (Приозерский район);
- Тосно, поселок имени Тельмана, Никольское, Ульяновка, Трубников Бор, Любань, Новолисино (Тосненский район).
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