2020-05-25T14:19:29+03:00
Общество

Стало известно, в каких районах Ленинградской области найдены новые зараженные коронавирусом

В список Роспотребнадзоора вошел 31 населенный пункт
Петр КИБЕР
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В Ленобласти выявили еще 58 больных коронавирусом.В Ленобласти выявили еще 58 больных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обнародовало данные о том, где 25 мая были найдены новые случаи заражения коронавирусом. Всего в список попал 31 населенный пункт.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 58 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Всего сначала пандемии в регионе зафиксированы 2495 зараженных. 1026 из них вылечились, девять – скончались, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:

- Бокситогорск, Анисимово (Бокситогорский район);

- Сясьстрой (Волховский район);

- Всеволожск, деревня Старая, Юкки, поселок имени Свердлова (Всеволожский район);

- Выборг;

- Гатчина, Сиверский, Жабино, Романовка, Большое Верево, Пегелево (Гатчинский район);

- Кошкино (Кингисеппский район);

- Кировск, Отрадное, Синявино (Кировский район);

- Луга;

- Приозерск, Мельниково, Орехово, Новожилово (Приозерский район);

- Тосно, поселок имени Тельмана, Никольское, Ульяновка, Трубников Бор, Любань, Новолисино (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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