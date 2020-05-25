Смольный купит 15 квартир для детей-сирот

25 Май 2020 2020-05-25T14:35:50+03:00

На это выделят почти 50 миллионов рублей

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Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга в июне проведет 15 аукционов на закупку квартир для детей-сирот, которые выросли и по достижении 18 лет выпустились из интернатов. На обеспечение жильем выделили почти 50 миллионов.

- Объявлено 15 аукционов на закупку 15 однокомнатных квартир. Площадь каждой квартиры составит от 33 до 42 квадратных метров, - сообщает пресс-служба КИО.

Общая площадь приобретаемой недвижимости составит около 630 квадратных метров, стоимость квартир в сумме составит 48,9 миллионов рублей.

Все жилье будет куплено в уже готовых и сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, чтобы сироты, шагнувшие во взрослую и самостоятельную жизнь, могли сразу въехать в новые квартиры.

Передача квартир в собственность города по планам должна состояться в июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU