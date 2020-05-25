Смольный купит 15 квартир для детей-сирот
Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга в июне проведет 15 аукционов на закупку квартир для детей-сирот, которые выросли и по достижении 18 лет выпустились из интернатов. На обеспечение жильем выделили почти 50 миллионов.
- Объявлено 15 аукционов на закупку 15 однокомнатных квартир. Площадь каждой квартиры составит от 33 до 42 квадратных метров, - сообщает пресс-служба КИО.
Общая площадь приобретаемой недвижимости составит около 630 квадратных метров, стоимость квартир в сумме составит 48,9 миллионов рублей.
Все жилье будет куплено в уже готовых и сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, чтобы сироты, шагнувшие во взрослую и самостоятельную жизнь, могли сразу въехать в новые квартиры.
Передача квартир в собственность города по планам должна состояться в июле 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU