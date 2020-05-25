Двое пьяных мужчин выловили труп утонувшего товарища в деревне в Ленинградской области

25 Май 2020 2020-05-25T15:07:16+03:00

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В Ленинградской области во время купания в озере утонул мужчина. В воскресенье, 24 мая 2020 года, компания товарищей из Белоруссии отдыхала на берегу озера Врево в деревне Брод в Лужком районе. Все выпивали спиртные напитки. Когда все пошли купаться, один из них не вернулся.

- Около 13:45 часов в воскресенье четверо граждан Белоруссии находились на озере. Один из них пошел искупаться, а зайдя в воду начал тонут. Двое его товарищей, 33 и 37 лет, пошли его спасать. Однако смогли вытащить на берег уже только труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На данный момент полиция проводит проверку по факту смерти мужчины. Известно, что все указанные граждане живут в деревне Брод, в строительном вагончике на территории крестьянского фермерского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU