«Лада» с неадекватным водителем помяла семь машин на Учительской улице

26 Май 2020 2020-05-26T01:28:13+03:00

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На Учительской улице перед Светлановским проспектом «Лада» умудрилась на ровном месте устроить массовую аварию. По словам многочисленных очевидцев, опубликовавших фотографии происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», всего пострадали семь машин. Неадекватного водителя начали не без причин подозревать в употреблении алкоголя.

Водитель "Лады" успел набедокурить и на "встречке". Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина с признаками алкогольного опьянения на Учительской снес семь машин. Четыре – по четной стороне, потом выехал на полосу встречную движения и на ней врезался в три машины. Говорит, что не пил! – написал автор публикации.

Другой очевидец специально дождался результатов теста горе-водителя на опьянение.

"Лада" закончила свой таранный путь между двумя автомобилями. Фото: СОЦСЕТИ

- Да без признаков САО он, я был свидетелем у инспекторов, продули при нас, показало 0,000 мг. Следующий протокол заполняли на то, что его повезут на экспертизу в наркологию. Так-то он в сознании, - заверил мужчина.

Добавим, что комментаторы заподозрили этого же водителя в аварии двухгодичной давности, в которой такая же «Лада» влетела в остановку на проспекте Непокоренных.

ДТП вызвало бурное обсуждение в Сети. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU