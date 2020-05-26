1,5 млн рублей получат полицейские Санкт-Петербурга на составление протоколов на шумных соседей

26 Май 2020 2020-05-26T01:55:01+03:00

Смольный нашел деньги полицейским на то, чтобы они составляли протоколы на шумных соседей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Петербургским полицейским выделят 1,5 миллиона рублей на то, чтобы они смогли составлять административные протоколы на горе-соседей, шумящих в неположенные для этого часы. Для этого в городской бюджет внесут специальную поправку. Дело в том, что выписка протоколов – дополнительная нагрузка для правоохранительных органов, которая должна отдельно оплачиваться. Обо всем рассказал депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

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- Предварительно, губернатор и правительство поддерживает такую корректировку бюджета. Нам всего 1,5 миллиона не хватало, чтобы подойти к завершению процесса и предоставить право полиции составлять протоколы за нарушение нашего закона о тишине. Сумма абсолютно ничтожная в сравнении с тем, что получат жители города – эффективную «дубинку», которая будет карать нерадивых соседей, - делится парламентарий.

Точные сроки долгожданного ноу-хау не называются. Обновленный закон заработает тогда, когда губернатор поставит подпись под соответствующим соглашением вместе с руководством МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU