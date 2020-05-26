Прогноз погоды на 26 мая в Санкт-Петербурге: солнечно и до +21 градуса

26 Май 2020 2020-05-26T07:47:40+03:00

26 мая в Петербурге будет солнечно и тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Практически безоблачное небо видят петербуржцы, проснувшиеся с утра пораньше во вторник, 26 мая. В городе на удивление ясно, а также тепло. Природа, видимо, решила не делать май самым холодным в истории и добавила с десяток градусов на термометре.

- 26 мая в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер северных направлений, слабый. Температура воздуха составит +19…+21 градус. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:45 утра в городе солнечно, контрольные термометры гидрометцентра показывают +10,5 градусов. Ветра практически нет, штиль. Давление составляет 771,2 мм ртутного столба, влажность – 85%.

В Ленинградской области во вторник также преимущественно без осадков, ясно и от +16 до 21 градусов в зависимости от района.

ИСТОЧНИК KP.RU