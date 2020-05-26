2020-05-26T08:05:23+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре у Константиновского дворца в Стрельне

Ранним утром в Петродворцовом районе сгорел частный дом
Петр КИБЕР
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Рядом с Константиновским дворцом в Стрельне сгорел частный дом. Фото: vk.com/spb_today / Иван ТуруханоРядом с Константиновским дворцом в Стрельне сгорел частный дом. Фото: vk.com/spb_today / Иван Турухано
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Огромный столб черного дыма, поднимавшийся откуда-то из Стрельны, близ Константиновского дворца, напугал жителей Санкт-Петербурга в ночь на вторник. Как оказалось позднее, здесь, в частном секторе горел дом. Без пострадавших не обошлось.

- 26 мая в 03:57 в дежурную часть МЧС поступил вызов с сообщением о возгорании по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, улица Нижняя Колония, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии оказалось, что по высей площади горит частный дом размером 10 на 12 метров. Час понадобился пожарным, чтобы справиться с огнем и локализовать пламя. Это удалось сделать только в 04:57.

Из пожара были спасены двое человек, мужчина и женщина. С отравлением продуктами горения и серьезными ожогами тела 17-22%, они были госпитализированы.

По состоянию на 7:45 утра пожарные потушили открытый огонь и занимаются проливкой остатков строения и разбором завалов. На месте работают дознаватели МЧС Петродворцового района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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