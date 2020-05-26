Во вторник в Пулково встретят вывозные рейсы из Киргизии и Индонезии

26 Май 2020 2020-05-26T08:18:14+03:00

В Пулково встречают два рейса из Индонезии и Киргизии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Еще два вывозных рейса должны прилететь в Санкт-Петербург 26 мая. Утром в Пулково будут встречать самолет из Индонезии, а вечером ждут борт из Бишкека. По такому случаю в аэропорту весь день дежурят санитарные врачи и полицейские.

- Утренним рейсом из Денпасара в Петербург вернутся 169 россиян. Почти все они жители Петербурга и области, несколько человек – жители других регионов. Вечером того же дня в Пулково приземлится самолет из Бишкека, который привезет в северную столицу 70 пассажиров, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

После высадки петербуржцев, оба борта улетят в Москву, где с трапа сойдут остальные россияне.

В обеих столицах прилетевших будет ждать термометрический контроль и осмотр на признаки заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Багаж пассажиров отправят на дезинфекцию.

После этого местных жителей развезут автобусами в сопровождении полиции по домам, а тех, кто не может отбыть карантин у себя и иногородних – в обсерватор. Петербургский находится в пансионате «Балтиец» в Репино.

ИСТОЧНИК KP.RU