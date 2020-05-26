Во вторник в Пулково встретят вывозные рейсы из Киргизии и Индонезии
Еще два вывозных рейса должны прилететь в Санкт-Петербург 26 мая. Утром в Пулково будут встречать самолет из Индонезии, а вечером ждут борт из Бишкека. По такому случаю в аэропорту весь день дежурят санитарные врачи и полицейские.
- Утренним рейсом из Денпасара в Петербург вернутся 169 россиян. Почти все они жители Петербурга и области, несколько человек – жители других регионов. Вечером того же дня в Пулково приземлится самолет из Бишкека, который привезет в северную столицу 70 пассажиров, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
После высадки петербуржцев, оба борта улетят в Москву, где с трапа сойдут остальные россияне.
В обеих столицах прилетевших будет ждать термометрический контроль и осмотр на признаки заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Багаж пассажиров отправят на дезинфекцию.
После этого местных жителей развезут автобусами в сопровождении полиции по домам, а тех, кто не может отбыть карантин у себя и иногородних – в обсерватор. Петербургский находится в пансионате «Балтиец» в Репино.
ИСТОЧНИК KP.RU