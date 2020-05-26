«Хендэ» получило разрешение на строительство завода двигателей в Левашово

26 Май 2020 2020-05-26T08:36:40+03:00

Рядом с автозаводом "Хендэ" появится предприятие по производству двигателей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение ООО «Хендэ Виа Рус» на строительство моторного завода в промзоне на Левашовском шоссе. Подразделение корейского автогиганта «Хендэ» за полтора года построит новое производство рядом с основным автосборочным предприятием.

- Для возведения нового производственного объекта застройщик представил необходимый пакет документов, который требуется по Градостроительному кодексу. Завод будет построен на Левашовском шоссе. Планируемый срок завершения строительства 22 ноября 2021 года, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Сам проект уже получил одобрение и положительное заключение экспертов. Согласно планам, через полтора года строители должны сдать главное здание моторного цеха площадью около 35 тысяч квадратных метров, а также корпус для испытания двигателей, проходную и все остальное.

Мощность производства составит не менее 150 тысяч двигателей в год. Здесь будут собирать моторы для моделей Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line, которые производятся по полному циклу в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU