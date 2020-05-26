2020-05-26T09:19:04+03:00
Происшествия

На проспекте Художников ночью сгорел легендарный черный «бумер»

От старого BMW Х5, как из второй части известного фильма, почти ничего не осталось
Петр КИБЕР
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Во дворах на проспекте Художников сгорел черный BMW Х5 первого поколения. Фото: vk.com/spb_todayВо дворах на проспекте Художников сгорел черный BMW Х5 первого поколения. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге опять горели машины. И опять ночью. На этот раз вызов поступил пожарным Выборгского района. Здесь, во дворах на проспекте Художников полыхал черный «бумер» - BMW Х5 – как из второй части одноименного фильма.

- 26 мая в 02:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, проспект Художников у дома 33 корпус 1. В 03:16 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Несмотря на быстрое прибытие пожарных расчетов, легендарная иномарка сгорела практически мгновенно. Словами рапорта, «в автомобиле марки BMW сгорели сгораемые части». То есть от машины остался лишь обугленный кузов.

При этом пламя успело повредить и стоявший рядом Chevrolet, у которого обгорел и оплавился бампер. По предварительным данным, люди при ЧП не пострадали.

На ликвидацию пожара выезжали 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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