На проспекте Энгельса у молодого петербуржца нашли полкило анаши

26 Май 2020 2020-05-26T09:55:53+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

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Прямо как в «старые, добрые» 90-е годы: в Выборгском районе Петербурга в руки полицейских попался местный житель, который нес с собой два подозрительных свертка. При проверке оказалось, что в пакетах марихуана, или попросту анаша.

- 24 мая в 20:25 у дома 134 корпус 2 по проспекту Энгельса, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан мужчина 1996 года рождения. В ходе личного досмотра обнаружен и изъят пакет с двумя обмотанными скотчем свертками внутри, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительные пакетики отправили на экспертизу, которая показала, что в одном из них находится наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 500,3 грамма. Второй пока сверток находится в работе.

Учитывая объем изъятого наркотика, в отношении 24-летнего петербуржца было возбуждено дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU