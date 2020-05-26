Более 11 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

26 Май 2020 2020-05-26T10:22:19+03:00

За сутки более 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На карантине все еще находятся более 3 тысяч горожан

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на утро вторника, 26 мая 2020 года, еще 11036 человек были обследованы на новую инфекцию. Все они сдали анализы, результаты которых будут известны спустя несколько дней.

- Также на 26 мая в Санкт-Петербурге 3136 человек находятся на карантине. Из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Северной столицы.

Продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки на номер 122 поступило 1462 обращения.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 736 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 38 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 168 обращений, в полицию - 154. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU