Беглов поздравил с Днем российского предпринимательства бизнесменов Санкт-Петербурга

26 Май 2020 2020-05-26T10:36:42+03:00

Губернатор напомнил, что правительство приняло два пакета помощи бизнесу на 13,5 миллиардов рублей

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Во вторник, 26 мая 2020 года, отмечается День российского предпринимательства. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских бизнесменов и поблагодарил их за работу и деятельную поддержку.

- Поздравляю с праздником смелых и независимых людей, чья инициатива и энергия уже три десятилетия двигают вперед экономику Санкт-Петербурга, и обеспечивают жителей доступными и качественными товарами и услугами, - сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что по уровню развития предпринимательства и улучшению условий ведения бизнеса, северная столица для инвесторов всегда была одним из самых привлекательных регионов.

Также Беглов упомянул, что эпидемия коронавируса отразилась на работе малых и средних предприятий в целом ряде отраслей. Поэтому правительство Петербурга приняло два пакета мер помощи бизнесу общим размером 13,5 миллиардов рублей. Сейчас уже готовится третий пакет, направленный на восстановление бизнес-активности.

- Хочу поблагодарить предпринимательское сообщество за терпение и деятельную поддержку. Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы преград перед деловой инициативой было как можно меньше, - заключил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU