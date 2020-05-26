2020-05-26T10:36:42+03:00
Общество

Беглов поздравил с Днем российского предпринимательства бизнесменов Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил, что правительство приняло два пакета помощи бизнесу на 13,5 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов поздравил предпринимателей Санкт-Петербурга с профессиональным праздникомБеглов поздравил предпринимателей Санкт-Петербурга с профессиональным праздникомФото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 26 мая 2020 года, отмечается День российского предпринимательства. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских бизнесменов и поблагодарил их за работу и деятельную поддержку.

- Поздравляю с праздником смелых и независимых людей, чья инициатива и энергия уже три десятилетия двигают вперед экономику Санкт-Петербурга, и обеспечивают жителей доступными и качественными товарами и услугами, - сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что по уровню развития предпринимательства и улучшению условий ведения бизнеса, северная столица для инвесторов всегда была одним из самых привлекательных регионов.

Также Беглов упомянул, что эпидемия коронавируса отразилась на работе малых и средних предприятий в целом ряде отраслей. Поэтому правительство Петербурга приняло два пакета мер помощи бизнесу общим размером 13,5 миллиардов рублей. Сейчас уже готовится третий пакет, направленный на восстановление бизнес-активности.

- Хочу поблагодарить предпринимательское сообщество за терпение и деятельную поддержку. Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы преград перед деловой инициативой было как можно меньше, - заключил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Беглов поздравил с Днем российского предпринимательства бизнесменов Санкт-Петербурга
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