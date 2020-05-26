2020-05-26T11:37:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 26 мая 2020 года: Растут два очага инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 26 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Сразу 22 человека заразись коронавирусом в Карелии на 26 мая 2020 годаСразу 22 человека заразись коронавирусом в Карелии на 26 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Все еще продолжает распространяться коронавирус в Карелии. Последние новости на 26 мая 2020 года - в республике продолжают расти два очага инфекции. За последние сутки в Карелии зафиксировано 22 новых случаев заражения этим вирусом. 10 заболевших в поселке Ильинский, еще 6 в Беломорске.

- Трое пациентов (в Беломорске) старше 70 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких. (...) Отмечу, что все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, женщина приезжала на похороны, у нее впоследствии был подтвержден COVID -19, - написал на странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Также коронавирус обнаружен в у двух жителей поселка Элисенваара Ланденпохского района, 1 в Петрозаводске, 1 в Сортавале, 1 в поселке Надвойцы Сегежского района и 1 в Прионежском районе.

Всего с начала эпидемии в Карелии заразились коронавирусом 353 человека, 130 выздоровели, из них 7 за последние сутки, и 2 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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