Коронавирус в Карелии, последние новости на 26 мая 2020 года: Растут два очага инфекции

26 Май 2020 2020-05-26T11:37:37+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Карелии на 26 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Все еще продолжает распространяться коронавирус в Карелии. Последние новости на 26 мая 2020 года - в республике продолжают расти два очага инфекции. За последние сутки в Карелии зафиксировано 22 новых случаев заражения этим вирусом. 10 заболевших в поселке Ильинский, еще 6 в Беломорске.

- Трое пациентов (в Беломорске) старше 70 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких. (...) Отмечу, что все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, женщина приезжала на похороны, у нее впоследствии был подтвержден COVID -19, - написал на странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Также коронавирус обнаружен в у двух жителей поселка Элисенваара Ланденпохского района, 1 в Петрозаводске, 1 в Сортавале, 1 в поселке Надвойцы Сегежского района и 1 в Прионежском районе.

Всего с начала эпидемии в Карелии заразились коронавирусом 353 человека, 130 выздоровели, из них 7 за последние сутки, и 2 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU