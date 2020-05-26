Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 150 человек

26 Май 2020 2020-05-26T11:52:35+03:00

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До 150 случаев увеличилось число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге. 26 мая комиссией по летальным исходам были подтверждены причины гибели еще 12 пациентов, имевших прижизненный или посмертный диагноз коронавирус.

- По состоянию на утро 26 мая зафиксированы еще 363 случая заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, - сообщает Оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 076 случаев, из них 3744 пациента вылечились, а 150 скончались. За минувшие сутки выздоровели и были выписаны 154 человека, 10 182 петербуржца остаются в активной фазе болезни.

Пока суточный прирост по заболевшим больше количества излечившихся, но число новых случаев заболевания неуклонно падает.

А рост подтвержденных смертей вызван не их числом за последнее время, а интенсивной работой комиссии по летальным исходам. Пока она определяет причины смерти тех больных, которые скончались в конце апреля-начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU