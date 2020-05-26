2020-05-26T11:52:35+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 150 человек

26 мая 2020 года подтверждены еще 12 смертей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 150.Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 150.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

До 150 случаев увеличилось число смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге. 26 мая комиссией по летальным исходам были подтверждены причины гибели еще 12 пациентов, имевших прижизненный или посмертный диагноз коронавирус.

- По состоянию на утро 26 мая зафиксированы еще 363 случая заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, - сообщает Оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 076 случаев, из них 3744 пациента вылечились, а 150 скончались. За минувшие сутки выздоровели и были выписаны 154 человека, 10 182 петербуржца остаются в активной фазе болезни.

Пока суточный прирост по заболевшим больше количества излечившихся, но число новых случаев заболевания неуклонно падает.

А рост подтвержденных смертей вызван не их числом за последнее время, а интенсивной работой комиссии по летальным исходам. Пока она определяет причины смерти тех больных, которые скончались в конце апреля-начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года превысило 10 человек
Суд отказал петербурженке, требовавшей отменить масочный режим
Еще один медик умер от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года
Движение по трассе «Кола» полностью перекроют утром 27 мая 2020 года в Ленинградской области
Полиция поймала мужчину, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Историка Соколова оставили в СИЗО до сентября: ссылка на коронавирус не помогла адвокату
Прокуратура начала проверку после обрушения балконов на Кирочной улице
Появилось видео с места обрушения балконов на Кирочной улице
Полиция со стрельбой задержала двух подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области
Съемки кино и видео разрешили возобновить в Санкт-Петербурге
Беглов пообещал выпускникам Санкт-Петербурга «большой хороший праздник»
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 150 человек
Балконы обрушились с жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 26 мая 2020 года: Растут два очага инфекции