2020-05-26T14:48:58+03:00
Общество

Беглов пообещал выпускникам Санкт-Петербурга «большой хороший праздник»

О том, как его провести, посоветуются со школьниками, родителями и Роспотребнадзором
Евгения МОСКВИНА
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В Санкт-Петербурге решат, как провести выпускной 2020 для вчерашних школьников.В Санкт-Петербурге решат, как провести выпускной 2020 для вчерашних школьников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выпускники 2020 года в Петербурге точно навсегда запомнят свой последний звонок – из-за коронавируса он прозвучал в режиме онлайн. К сожалению, никаких концертов и традиционных линеек в актовых залах и у крылец школ не было. Тем не менее на более веселый выпускной надежда у вчерашних школьников еще есть. Подготовить для них праздник поручил сегодня, 26 мая, на заседании правительства губернатор Александр Беглов. Не исключено, что он тоже пройдет в онлайн-формате.

– Важно сделать большой хороший праздник для выпускников. Может быть, так же в режиме онлайн – как позволит ситуация, – отметил Александр Беглов.

В течение этой недели профильные ведомства должны будут продумать этот вопрос, а на следующей – обсудить вместе с губернатором.

– Посоветуйтесь со школьниками, с родителями, с Роспотребнадзором. Но нужно сделать хороший праздник, – еще раз подчеркнул Беглов. – Сделайте так, чтобы слезы огорчения от последнего звонка стали слезами радости на выпускных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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