2020-05-26T12:14:43+03:00
Общество

Съемки кино и видео разрешили возобновить в Санкт-Петербурге

Съемочная группа должна составлять не более 50 человек
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге могут возобновиться кино- и видеосъемкиВ Петербурге могут возобновиться кино- и видеосъемкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге вскоре могут возобновиться съемки кино и видео. Во вторник, 26 мая 2020 года, Смольный сообщил о том, что было получено положительное заключение от Роспотребнадзора по данному вопросу. Важно, чтобы съемочная группа составляла не более 50 человек.

- При этом организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства, в том числе по профилактике новой коронавирусной инфекции, - отметили в администрации Петербурга.

Все киносъемки в Санкт-Петербурге были приостановлены в связи с пандемией коронавируса еще в конце марта. Пока что точная дата, когда можно начать снова кинопроизводство не названа. Ежегодно в городе снимают множество полнометражных картин и сериалов.

Каждый год Комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов. Среднее количество участников съемочной группы составляет 50 человек. На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп порядка 10 кинофильмов, в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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