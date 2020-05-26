Полиция со стрельбой задержала двух подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области
В Ленинградской области полиция смогла задержать двух мужчин, которые подозреваются в мошенничестве. Все произошло в 7 часов утра 25 мая в деревне Ям-Ижора. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, проехавший на красный свет светофора. В итоге нарушителей пришлось ловить со стрельбой.
- Сотрудники ДПС остановили Hyundai Solaris на 673 километре трассы «Россия» за проезд на красный свет. В тот момент, когда сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъявить документы, он обратил внимание на снятый декоративный пластик с порогов и крышки блока предохранителей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранители попросили водителя и двух пассажиров выйти из машины и начали осмотр. В этот момент один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке и все трое пустились в бегство в сторону поселка Федоровское.
Началась погоня, в ходе которой полицейским пришлось применить табельное оружие. Никто не пострадал. В итоге двое были задержаны. Оба граждане одного из среднеазиатских государств, в возрасте 26 и 34 лет, среди них водитель. Третьему мужчине удалось скрыться, ведется его розыск.
В ходе досмотра автомашины в салоне были обнаружены и изъяты «глушитель» спутниковой связи и две металлические пластины с идентификационными номерами.
У водителя при себе были документы на иномарку, однако собственником автомобиля оказался совершенно другой человек. Позже в отдел полиции прибыл мужчина, арендовавший ранее этот автомобиль и передавший его задержанному водителю по устной договоренности. Он подал в полицию заявление о розыске иномарки и факте мошенничества. Возбуждено уголовное дело.
Полиция со стрельбой задержала подозреваемых мошенников в Ленобласти.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU