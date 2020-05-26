Полиция со стрельбой задержала двух подозреваемых в мошенничестве в Ленинградской области

26 Май 2020 2020-05-26T12:37:38+03:00

Полиция в Ленобласти со стрельбой задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Ленинградской области полиция смогла задержать двух мужчин, которые подозреваются в мошенничестве. Все произошло в 7 часов утра 25 мая в деревне Ям-Ижора. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, проехавший на красный свет светофора. В итоге нарушителей пришлось ловить со стрельбой.

- Сотрудники ДПС остановили Hyundai Solaris на 673 километре трассы «Россия» за проезд на красный свет. В тот момент, когда сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъявить документы, он обратил внимание на снятый декоративный пластик с порогов и крышки блока предохранителей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители попросили водителя и двух пассажиров выйти из машины и начали осмотр. В этот момент один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке и все трое пустились в бегство в сторону поселка Федоровское.

Началась погоня, в ходе которой полицейским пришлось применить табельное оружие. Никто не пострадал. В итоге двое были задержаны. Оба граждане одного из среднеазиатских государств, в возрасте 26 и 34 лет, среди них водитель. Третьему мужчине удалось скрыться, ведется его розыск.

В ходе досмотра автомашины в салоне были обнаружены и изъяты «глушитель» спутниковой связи и две металлические пластины с идентификационными номерами.

У водителя при себе были документы на иномарку, однако собственником автомобиля оказался совершенно другой человек. Позже в отдел полиции прибыл мужчина, арендовавший ранее этот автомобиль и передавший его задержанному водителю по устной договоренности. Он подал в полицию заявление о розыске иномарки и факте мошенничества. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781273" frameborder="0"></iframe> Полиция со стрельбой задержала подозреваемых мошенников в Ленобласти.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU