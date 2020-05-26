Еще один медик умер от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года
Во вторник, 26 мая 2020 года, стало известно о 12 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге. Это подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. Все пациенты скончались в апреле – начале мая 2020 года.
- Среди умерших - пять женщин от 59 до 89 лет и семь мужчин от 43 до 90 лет. Среди них – медицинский работник. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - рассказали в комитете здравоохранения города.
У пациентов были хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ожирение, гепатит, панкреатит, патологии головного мозга, онкологическое заболевание.
Всего комиссией 25 мая 2020 года было рассмотрено 20 случаев летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU