Еще один медик умер от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года

26 Май 2020 2020-05-26T14:47:33+03:00

Стали известны подробности 12 новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 26 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего за сутки подтвердились 12 летальных случаев от новой инфекции

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Во вторник, 26 мая 2020 года, стало известно о 12 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге. Это подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. Все пациенты скончались в апреле – начале мая 2020 года.

- Среди умерших - пять женщин от 59 до 89 лет и семь мужчин от 43 до 90 лет. Среди них – медицинский работник. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - рассказали в комитете здравоохранения города.

У пациентов были хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ожирение, гепатит, панкреатит, патологии головного мозга, онкологическое заболевание.

Всего комиссией 25 мая 2020 года было рассмотрено 20 случаев летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU