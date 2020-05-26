Суд отказал петербурженке, требовавшей отменить масочный режим

26 Май 2020 2020-05-26T15:09:44+03:00

В качестве доводов истица ссылалась на дерматит и отсутствия смысла

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Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску жительницы города, требовавшей отменить обязательный масочный режим, введенный распоряжением губернатора с 12 по 31 мая 2020 года.

- Истец пояснила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт и приводит к потоотделению, которое может вызвать «контактный дерматит». Также, пояснила, что в ношении маски, вообще, не видит смысла, если люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В иске женщина просила отменить подпункт 2-20 пункта 1.8 последней редакции постановления «О мерах противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», где прямым текстом говорится: «обязать граждан использовать в общественных местах, объектах торговли, и транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты». По мнению Смольного, под действие документа попадали и улицы города.

Впрочем, суд с доводами петербурженки не согласился и в удовлетворении иска отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU