Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года превысило 10 человек

26 Май 2020 2020-05-26T15:17:00+03:00

Еще два человека умерли от коронавируса в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 26 мая 2020 года

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В Ленинградской области за последние сутки увеличилось число умерших от коронавируса. На 26 мая 2020 года в регионе скончались уже более 10 человек. За последние сутки было подтверждено еще два летальных исхода.

- В Ленинградской области еще два пациента с коронавирусом скончались. За все время с начала эпидемии в области насчитывается уже 11 смертей, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за последние сутки в области зарегистрировано еще 58 случаев заражения. При этом 89 человек полностью выздоровели. Всего с начала пандемии в 47-м регионе заразились 2553 человека, из них выздоровели 1115 пациентов. На данный момент в Ленобласти борются в коронавирусом 1427 человек.

Напомним, что режим самоизоляции в области постепенно смягчают. Так, Дрозденко подписал распоряжение, разрешающее работу кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU