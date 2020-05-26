Гадюку заметили на улице в городе Ломоносов Ленинградской области
В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришла настоящая теплая весна, воздух прогрелся до 19-21 градусов. Неожиданно во вторник, 26 мая 2020 года, жители города Ломоносов заметили на улице змею, которая спокойна ползла по своим делам, не обращая на прохожих никакого внимания. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.
- Такая вот милашка выползла погулять на улицы Ломоносова, - опубликовал очевидец фото змеи.
На снимках видно, что это обычная гадюка, которых много водится в Петербурге и Ленобласти.
- Прелесть какая. Не трогайте, они тоже хотят жить, - попросили в соцсети участники обсуждения.
Пользователи сетей порадовались такой «гостье» в городе Ломоносов, отметив, что она потрясающе блестит на солнце. Но были и такие, кто наоборот с ужасом смотрел на фото. Насколько известно, змея вела себя спокойно и никому не навредила.
ИСТОЧНИК KP.RU