Следственный комитет начал проверку после экстренной посадки самолета с горящим двигателем в Ленинградской области

26 Май 2020 2020-05-26T16:25:19+03:00

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Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации во вторник, 26 мая 2020 года, началась проверка по факту вынужденной посадки частного самолета RA-2578G, которая произошла в Ломоносовском районе.

- По предварительным данным, у частного самолета, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолет выполнил вынужденную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пассажир и пилот не пострадали, - сообщили в следственном комитете.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что за штурвалом самолета находится летчик с опытом Алексей Кириллов, на пассажирском сиденье женщина. Во время полета они почувствовали вибрацию и решили пойти на посадку. Пилоту удалось избежать трагедии чудесным образом, так как винт самолета оторвался. О том, как происходила посадка, летчик рассказал «КП-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781366" frameborder="0"></iframe> Самолет совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя в Ленобласти.Видео: СК ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU