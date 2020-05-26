На Тракторной улице умер одинокий пенсионер, соседи вызвали полицию из-за пятен на потолке
Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства смерти пожилого мужчины, который жил на Тракторной улице. Причем о том, что пенсионер умер, косвенно стало известно от соседей снизу, пожаловавшихся на неприятный запах и странные пятна на потолке своей квартиры.
- Трупные выделения просочились через перекрытия в нижнюю квартиру. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Дверь квартиры пришлось вскрывать при помощи спасателей, - пишут «Невские новости».
Еще с порога стало понятно, что жалобы жильцов не напрасны. В квартире стоял резкий запах, а также присутствовали насекомые. При осмотре помещения был найден сильно разложившийся труп хозяина квартиры.
Полицейские установили, что умершим оказался 80-летний пенсионер. Сейчас стражи порядка ищут родных мужчины. Делать дезинфекцию в квартире придется или им или коммунальным службам.
Ремонт предстоит и нижним соседям умершего петербуржца.
ИСТОЧНИК KP.RU