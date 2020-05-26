На Тракторной улице умер одинокий пенсионер, соседи вызвали полицию из-за пятен на потолке

26 Май 2020 2020-05-26T16:45:43+03:00

В Кировском районе Петербурга умер одинокий и забытый всеми пенсионер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Людей также стал беспокоить резкий запах и они позвонили по 112

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Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства смерти пожилого мужчины, который жил на Тракторной улице. Причем о том, что пенсионер умер, косвенно стало известно от соседей снизу, пожаловавшихся на неприятный запах и странные пятна на потолке своей квартиры.

- Трупные выделения просочились через перекрытия в нижнюю квартиру. Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Дверь квартиры пришлось вскрывать при помощи спасателей, - пишут «Невские новости».

Еще с порога стало понятно, что жалобы жильцов не напрасны. В квартире стоял резкий запах, а также присутствовали насекомые. При осмотре помещения был найден сильно разложившийся труп хозяина квартиры.

Полицейские установили, что умершим оказался 80-летний пенсионер. Сейчас стражи порядка ищут родных мужчины. Делать дезинфекцию в квартире придется или им или коммунальным службам.

Ремонт предстоит и нижним соседям умершего петербуржца.

ИСТОЧНИК KP.RU