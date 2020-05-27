2020-05-27T07:53:36+03:00
Общество

Погода на 27 мая в Санкт-Петербурге: солнечно и + 22 градуса

День города Северная столица встретит под ясным небом и с почти летней жарой
Петр КИБЕР
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В День города в Петербурге будет отличная погода.В День города в Петербурге будет отличная погода.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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27 мая Санкт-Петербург празднует свой день рождения. Ровно 317 лет назад был основан город, ставшей столицей огромной империи, центром культурной жизни и просто окном в Европу. И природа решила порадовать петеребуржцев, подарив им в День города отличную, почти летнюю погоду.

- В среду в Санкт-Петербурге будет небольшая облачность, преимущественно ясно. Без осадков. Ветер западных направлений, слабый. Температура воздуха днем составит +20…+22, на побережье до +17 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Тепло в Петербурге уже с утра. По состоянию на 7:45 контрольные термометры показывали +14,5 градусов. На небосклоне ясно. Дует еле заметный южный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду. Давление составляет 769.4 мм ртутного столба, влажность – 49%.

В Ленинградской области 27 мая также тепло, от +17 до +22 градусов, с переменной облачностью, но без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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