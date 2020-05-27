2020-05-27T08:26:49+03:00
Общество

В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса

Теперь в республике вновь начнут планово госпитализировать пациентов
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии возобновляется плановое оказание медпомощи.В Карелии возобновляется плановое оказание медпомощи.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Карелия постепенно возвращается к нормальному течению жизни. Так, несколько дней назад, магазинам вновь разрешили продавать алкоголь до десяти вечера, жителям позволили заниматься спортом небольшими группами, а теперь возобновляется и плановое оказание всех видов медицинской помощи.

- С 1 июня начнется возобновление плановой стационарной медицинской помощи по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, ЭКО и медицинской реабилитации детей, - сообщает Минздрав Карелии.

Пациентам, которым требуется плановая операция, будут госпитализировать в больницы, там оставлять на 14-дневный карантин, и лишь потом проводить хирургическое вмешательство.

В Минздраве отмечают, что оказание экстренной помощи онкобольным, пациентам на гемодиализе и в жизненно важных ситуациях и не прекращалась.

Также с 1 июня возобновляется амбулаторное лечение и наблюдение в диспансерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью, на берегу Финского залива в Петергофе нашли труп
В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса
Пьяный водитель едва не погубил всю свою семью в ДТП под Лугой
Погода на 27 мая в Санкт-Петербурге: солнечно и + 22 градуса
Алексей Герман-младший рассказал, что «Ленфильму» грозит дефолт
Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на карантин по коронавирусу
15-летний подросток стащил папину «Оку» и разбился в жестком ДТП в Ленобласти
Портрет Бродского вернулся в Санкт-Петербург, но теперь в виде проекции
Четырехлетняя девочка утонула на рыбалке с бабушкой в Сосновом Бору
Певица Зара удивилась полупустому Санкт-Петербургу
Хитрую воровку дорогостоящей иконы будут судить в Выборгском районе
Число госпитализаций в больницы Санкт-Петербурга выросло в 2-3 раза после майских праздников
Власти проверили «неотложку» Калининского района из-за смерти петербурженки, к которой не приехали медики
Маршрутка с пассажирами столкнулась с «Хендаем» на улице Бабушкина
Движение по Кирочной улице, где обрушились балконы, восстановили к вечеру
42 организации дополнили список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга
«Скорые» в Санкт-Петербурге опаздывают лишь в 4% случаев
Карантин по коронавирусу ввели для книг в петербургских библиотеках
Сердобольный петербуржец остановился на трассе, чтобы помочь утятам забраться на бордюр
Горячая вода не исчезнет в стационарах и поликлиниках Санкт-Петербурга
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 26 мая 2020 года
Ботанический сад показал безумное цветение «Царицы ночи»
Около 3 тысяч медиков заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге
Чиновница в Ленобласти знала, но молчала о поврежденной проводки в доме, где в пожаре погибли шестеро детей
По факту приготовления барбекю на Вечном огне в Кронштадте началось расследование, возбуждено уголовное дело
Следственный комитет рассказал о ходе проверки по факту смерти 30-летней петербурженки, к которой не приехала «скорая»
Более 2 тысяч нарушителей тонировки автомобилей поймали в Санкт-Петербурге и области за выходные в мае 2020 года
На Кирочной улице начали срезать обвалившиеся балконы
Двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте, задержала полиция