В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T08:26:49+03:00

Теперь в республике вновь начнут планово госпитализировать пациентов

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Карелия постепенно возвращается к нормальному течению жизни. Так, несколько дней назад, магазинам вновь разрешили продавать алкоголь до десяти вечера, жителям позволили заниматься спортом небольшими группами, а теперь возобновляется и плановое оказание всех видов медицинской помощи.

- С 1 июня начнется возобновление плановой стационарной медицинской помощи по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, ЭКО и медицинской реабилитации детей, - сообщает Минздрав Карелии.

Пациентам, которым требуется плановая операция, будут госпитализировать в больницы, там оставлять на 14-дневный карантин, и лишь потом проводить хирургическое вмешательство.

В Минздраве отмечают, что оказание экстренной помощи онкобольным, пациентам на гемодиализе и в жизненно важных ситуациях и не прекращалась.

Также с 1 июня возобновляется амбулаторное лечение и наблюдение в диспансерах.

ИСТОЧНИК KP.RU