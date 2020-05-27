В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса
Карелия постепенно возвращается к нормальному течению жизни. Так, несколько дней назад, магазинам вновь разрешили продавать алкоголь до десяти вечера, жителям позволили заниматься спортом небольшими группами, а теперь возобновляется и плановое оказание всех видов медицинской помощи.
- С 1 июня начнется возобновление плановой стационарной медицинской помощи по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, ЭКО и медицинской реабилитации детей, - сообщает Минздрав Карелии.
Пациентам, которым требуется плановая операция, будут госпитализировать в больницы, там оставлять на 14-дневный карантин, и лишь потом проводить хирургическое вмешательство.
В Минздраве отмечают, что оказание экстренной помощи онкобольным, пациентам на гемодиализе и в жизненно важных ситуациях и не прекращалась.
Также с 1 июня возобновляется амбулаторное лечение и наблюдение в диспансерах.
ИСТОЧНИК KP.RU