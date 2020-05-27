2020-05-27T08:58:24+03:00
Происшествия

Ночью, на берегу Финского залива в Петергофе нашли труп

Погибшим оказался уроженец Мурманской области
Петр КИБЕР
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В Петергофе безработный зарезал собутыльника на берегу Финского залива.В Петергофе безработный зарезал собутыльника на берегу Финского залива.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Петродворцового района по горячим следам раскрыли убийство, совершенное на берегу Финского залива в Петергофе. Искать преступника им пришлось после того, как местный житель, прогуливаясь, нашел истыканный ножом труп неизвестного мужчины.

- 26 мая в 00:54 в дежурную часть через службу 112 обратился мужчина 1973 года рождения, с сообщением о том, что в городе Петергоф на берегу Финского залива, в 30 метрах от дома 8 корпус 4 по ул. Приморской лежит человек, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Через 20 минут на месте была оперативная группа. Приехавшие полицейские действительно нашли раненного мужчину с множественными ножевыми ранениями. Рядом были видны остатки застолья.

Приехавшие на вызов врачи попытались спасти человека, но в 3:40 констатировали смерть. При проверке документов оказалось, что погибшим был 40-летний уроженец Мурманской области.

А через несколько часов, днем, был задержан и его убийца. Местный безработный признался, что во время внезапной ссоры после распития спиртного, схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в голову и тело.

По факту гибели человека возбуждено дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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