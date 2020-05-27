2020-05-27T09:55:46+03:00
Происшествия

Уборщица роддома заявила в полицию, что ее пять лет насиловал отчим

Все началось, когда девочке было всего восемь
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет отчима петербурженки, которого она обвинила в сексуальном насилии.Полиция ищет отчима петербурженки, которого она обвинила в сексуальном насилии.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Молодая жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пришла в полицию с заявлением о том, что ее в детстве долгие годы насиловал собственный отчим. 24-летняя девушка рассказала, что все началось, когда ей было всего восемь.

- 26 мая в дежурную часть обратилась женщина 1996 года рождения, проживающая на Галерной улице, с заявлением о том, что в период с 2004 года по 2009 год по месту жительства ее неоднократно насиловал отчим, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что предполагаемый насильник всего на 20 лет старше самой девушки, он 1976 года рождения. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка, самого предполагаемого насильника ищут.

Сама потерпевшая работает уборщицей в одном из родильных домов Санкт-Петербурга. Почему она молчала о насилии столько лет, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разъяренный мужчина выстрелил в лицо своему врагу в поселке Рассвет в Ленинградской области
Беременная женщина умерла от коронавируса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге штурмом взяли «работников банка», воровавших деньги со счетов горожан
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года: 30 процентов зараженных вылечились
Еще восемь смертей из-за коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге
Ростральные колонны зажгли в честь Дня города в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградкой области, последние новости на 27 мая 2020 года: Число выздоровевших больше зараженных
Следком завел дело на начальника аэроклуба, из-за которого парашютисты попадали на деревья
Коронавирус в Карелии, последние новости на 27 мая 2020 года: Новые "привозные" случаи заражения
Более 12,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Уборщица роддома заявила в полицию, что ее пять лет насиловал отчим
Ночью, на берегу Финского залива в Петергофе нашли труп
В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса
Пьяный водитель едва не погубил всю свою семью в ДТП под Лугой
Погода на 27 мая в Санкт-Петербурге: солнечно и + 22 градуса
Алексей Герман-младший рассказал, что «Ленфильму» грозит дефолт
Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на карантин по коронавирусу
15-летний подросток стащил папину «Оку» и разбился в жестком ДТП в Ленобласти
Портрет Бродского вернулся в Санкт-Петербург, но теперь в виде проекции
Четырехлетняя девочка утонула на рыбалке с бабушкой в Сосновом Бору