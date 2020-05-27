Уборщица роддома заявила в полицию, что ее пять лет насиловал отчим

27 Май 2020 2020-05-27T09:55:46+03:00

Все началось, когда девочке было всего восемь

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Молодая жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пришла в полицию с заявлением о том, что ее в детстве долгие годы насиловал собственный отчим. 24-летняя девушка рассказала, что все началось, когда ей было всего восемь.

- 26 мая в дежурную часть обратилась женщина 1996 года рождения, проживающая на Галерной улице, с заявлением о том, что в период с 2004 года по 2009 год по месту жительства ее неоднократно насиловал отчим, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что предполагаемый насильник всего на 20 лет старше самой девушки, он 1976 года рождения. Сейчас в отношении мужчины ведется проверка, самого предполагаемого насильника ищут.

Сама потерпевшая работает уборщицей в одном из родильных домов Санкт-Петербурга. Почему она молчала о насилии столько лет, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU