2020-05-27T10:13:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 12,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине находятся 3 тысячи горожан
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 12,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиЕще 12,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Один из главных методов – это его выявление. По данным Смольного на утро среды, 27 мая 2020 года, за последние суки в городе 12692 человека были обследованы на коронавирусную инфекцию. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- На карантине находится 3024 человека. Из них 184 - в обсерваторе, 718 - на самоизоляции, 2122 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города.

За сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило и обработано 1246 вызовов.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 553 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 91 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 207 обращений, в полицию - 78. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разъяренный мужчина выстрелил в лицо своему врагу в поселке Рассвет в Ленинградской области
Беременная женщина умерла от коронавируса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге штурмом взяли «работников банка», воровавших деньги со счетов горожан
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года: 30 процентов зараженных вылечились
Еще восемь смертей из-за коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге
Ростральные колонны зажгли в честь Дня города в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Ленинградкой области, последние новости на 27 мая 2020 года: Число выздоровевших больше зараженных
Следком завел дело на начальника аэроклуба, из-за которого парашютисты попадали на деревья
Коронавирус в Карелии, последние новости на 27 мая 2020 года: Новые "привозные" случаи заражения
Более 12,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Уборщица роддома заявила в полицию, что ее пять лет насиловал отчим
Ночью, на берегу Финского залива в Петергофе нашли труп
В Карелии возобновляется оказание всех видов медицинской помощи, прерванное из-за коронавируса
Пьяный водитель едва не погубил всю свою семью в ДТП под Лугой
Погода на 27 мая в Санкт-Петербурге: солнечно и + 22 градуса
Алексей Герман-младший рассказал, что «Ленфильму» грозит дефолт
Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на карантин по коронавирусу
15-летний подросток стащил папину «Оку» и разбился в жестком ДТП в Ленобласти
Портрет Бродского вернулся в Санкт-Петербург, но теперь в виде проекции
Четырехлетняя девочка утонула на рыбалке с бабушкой в Сосновом Бору