Более 12,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

27 Май 2020 2020-05-27T10:13:35+03:00

Еще 12,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Один из главных методов – это его выявление. По данным Смольного на утро среды, 27 мая 2020 года, за последние суки в городе 12692 человека были обследованы на коронавирусную инфекцию. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- На карантине находится 3024 человека. Из них 184 - в обсерваторе, 718 - на самоизоляции, 2122 – после контакта с зараженными, - рассказали в администрации города.

За сутки по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило и обработано 1246 вызовов.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 553 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 91 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 207 обращений, в полицию - 78. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU