2020-05-27T10:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 27 мая 2020 года: Новые "привозные" случаи заражения

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 27 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 18 человек заразились коронавирусом в Карелии на 27 мая 2020 годаЕще 18 человек заразились коронавирусом в Карелии на 27 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки обновилась ситуация по коронавирусу в Карелии. Последние новости на 27 мая 2020 года из региона - еще 18 человек заразились инфекцией. При этом несколько из них - "привозные". На данный момент с начала пандемии в республике зафиксировано уже 317 случаев заражения.

- 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. И снова, вслед за Петрозаводском, лидирует Олонецкой район. Здесь три случая за сутки - в самом Олонце, в деревне Татчелица и селе Нурмойла. Все случаи - «привозные». Это поездки жителей в другие регионы, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Кроме Олонецкого района Covid выявлен в Петрозаводске у 11 человек. Три случая подтверждено в Беломорске и один - в Суоярви.

Также выздоровели пять человек: вое в Сегеже и трое в Петрозаводске. Новых смертельных случаев от коронавируса зафиксировано не было.

За все время эпидемии в Карелии проведено 36339 тестов на коронавирус, из них 1170 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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