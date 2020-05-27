Коронавирус в Карелии, последние новости на 27 мая 2020 года: Новые "привозные" случаи заражения
За последние сутки обновилась ситуация по коронавирусу в Карелии. Последние новости на 27 мая 2020 года из региона - еще 18 человек заразились инфекцией. При этом несколько из них - "привозные". На данный момент с начала пандемии в республике зафиксировано уже 317 случаев заражения.
- 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. И снова, вслед за Петрозаводском, лидирует Олонецкой район. Здесь три случая за сутки - в самом Олонце, в деревне Татчелица и селе Нурмойла. Все случаи - «привозные». Это поездки жителей в другие регионы, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Кроме Олонецкого района Covid выявлен в Петрозаводске у 11 человек. Три случая подтверждено в Беломорске и один - в Суоярви.
Также выздоровели пять человек: вое в Сегеже и трое в Петрозаводске. Новых смертельных случаев от коронавируса зафиксировано не было.
За все время эпидемии в Карелии проведено 36339 тестов на коронавирус, из них 1170 за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU