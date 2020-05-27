Следком завел дело на начальника аэроклуба, из-за которого парашютисты попадали на деревья

27 Май 2020 2020-05-27T10:30:18+03:00

В Лисьем Носу парашютисты при высадке приземлились на лес. Фото: СЗСУТ СК РФ

Несколько лет назад его уже судили за подобный проступок [видео]

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Северо-Западное следственное управление на транспорте Следкома России завело уголовное дело в отношении начальника аэроклуба из поселка Лисий Нос, который недостаточно тщательно организовал прыжки с парашютом, из-за чего парашютисты приземлялись в лес.

- Установлено, что руководитель полетов не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов, в результате этого выброска и посадка парашютистов была произведена в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Попадавшие на деревья парашютисты получили различные травмы, но все остались живы. Тем не менее, следователи небезосновательно посчитали, что была создана реальная опасность для жизни и здоровья спортсменов.

В результате ЧП заведено дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Отмечается, что фигурант дела уже был судим за перевозку парашютистов на неисправном самолете. Тогда срок оказался условным.

Следком завел дело из-за падения парашютистов на деревья.Видео: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU