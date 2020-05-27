Коронавирус в Ленинградкой области, последние новости на 27 мая 2020 года: Число выздоровевших больше зараженных

27 Май 2020 2020-05-27T10:49:25+03:00

Еще 56 человек заразились коронавирусом в Ленинградской области на 27 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 27 мая 2020 года

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"Комсомолка" следит за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 27 мая 2020 года говорят о том, что ситуация с инфекцией начинает улучшаться. Так, число выздоровевших в области вновь превысило число зараженных.

- На 27 мая 2020 года в Ленинградской области зарегистрировано 56 случаев заражения, при этом 71 пациент полностью выздоровел. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего с начала эпидемии в Ленобласти зафиксировано 2609 случаев заражения COVID-19. Из них уже 1186 человек выздоровели и 11 умерли. На данный момент с инфекцией борются 1412 пациентов.

Также стали известны данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. За сутки еще 387 человек заразились, при этом 714 выздоровели - это рекордная цифра. Еще 8 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU