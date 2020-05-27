Ростральные колонны зажгли в честь Дня города в Санкт-Петербурге

27 Май 2020 2020-05-27T11:04:59+03:00

В полдень 27 мая 2020 года будет дан традиционный пушечный выстрел с Петропавловской крепости

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В среду, 27 мая 2020 года, Санкт-Петербург отмечает День города – 317 лет со дня основания. Традиционно уже зажгли факелы на Ростральных колоннах. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия пройдут без массовых гуляний.

- В День города губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле основателя Санкт-Петербурга императора Петра Первого в соборе Петропавловской крепости. В полдень в честь Дня основания города с Нарышкина бастиона будет дан пушечный выстрел. В этом году право произвести традиционный залп доверено медикам, - рассказали в Смольном.

Свое 317-летие Санкт-Петербург отметит двумя яркими онлайн проектами – шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концертом #Петербург317. В параде барабанщиков примут участие лучшие команды и оркестры барабанщиков, представляющие тысячи музыкантов в разных городах и странах мира. В гала-концерте выступят известные музыканты, оперные певцы, артисты балета, популярные джазовые и эстрадные исполнители, уличные театры и театры огня.

Весь день будет проходить поэтическая экскурсия по стихотворениям известных поэтов, писавших о Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU