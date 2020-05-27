Еще восемь смертей из-за коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге
Новые смертельные случаи из-за коронавируса подтвердила петербургская городская комиссия по летальным исходам. 27 мая зафиксированы еще восемь смертей, вызванных инфекцией COVID-19.
- По состоянию на 27 мая 2020 года общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции составило 158 человек, - сообщает Оперативный штаб России по коронавирусу.
Напомним, что в последнее время медицинская комиссия увеличила интенсивность работы и с этим связан рост подтвержденных смертей, однако их среднее количество остается неизменным. Пока речь идет о тех больных, которые скончались еще в конце апреля-начале мая.
В течение дня Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга приведет более подробные данные об умерших пациентах и их сопутствующих заболеваниях.
Напомним, что за сутки в городе заболели 387 человек, а вылечились сразу 714.
ИСТОЧНИК KP.RU