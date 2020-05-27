2020-05-27T11:15:10+03:00
Общество

Еще восемь смертей из-за коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге

Общее число умерших достигло 158 человек
Петр КИБЕР
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В Петербурге подтверждены еще восемь смертей от коронавируса.В Петербурге подтверждены еще восемь смертей от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новые смертельные случаи из-за коронавируса подтвердила петербургская городская комиссия по летальным исходам. 27 мая зафиксированы еще восемь смертей, вызванных инфекцией COVID-19.

- По состоянию на 27 мая 2020 года общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции составило 158 человек, - сообщает Оперативный штаб России по коронавирусу.

Напомним, что в последнее время медицинская комиссия увеличила интенсивность работы и с этим связан рост подтвержденных смертей, однако их среднее количество остается неизменным. Пока речь идет о тех больных, которые скончались еще в конце апреля-начале мая.

В течение дня Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга приведет более подробные данные об умерших пациентах и их сопутствующих заболеваниях.

Напомним, что за сутки в городе заболели 387 человек, а вылечились сразу 714.

ИСТОЧНИК KP.RU

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