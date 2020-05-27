Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года: 30 процентов зараженных вылечились

27 Май 2020 2020-05-27T11:33:44+03:00

Более 700 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Хорошие новости в Северной столице. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 мая 2020 года составило настоящий рекорд. За сутки полностью вылечились сразу 714 пациентов. Всего с начала пандемии инфекцию побороли уже 30 процентов зараженных.

- За последние сутки в Петербурге зафиксировано рекордное число выздоровевших - 714 пациентов. При этом зараженных значительно меньше, всего 387 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 14463 случая заражения COVID-19. Из них полностью побороли инфекцию уже 4458 пациентов. К сожалению, еще 158 человек скончались. 8 летальных случаев были подтверждены за последние сутки. На данный момент с инфекцией борются 9847 горожан.

Однако говорить о снятии ограничений еще рано. По словам аналитиков, продление самоизоляции в Санкт-Петербурге после 1 июня вполне возможно - город еще не выполнил все условия для их отмены.

ИСТОЧНИК KP.RU