В Санкт-Петербурге штурмом взяли «работников банка», воровавших деньги со счетов горожан
Петербургские полицейские накрыли банду мошенников, которые звонили доверчивым горожанам, представлялись «службой безопасности банка», а потом похищали деньги со счетов. Задерживать злодеев пришлось со штурмом при помощи СОБРа.
- Злоумышленники осуществляли смс-рассылку с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону... ». Владельцы номеров перезванивали на указанный в смс номер и сообщали «операторам» свои банковские реквизиты, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Причем от деятельности петербургских мошенников пострадали не только горожане, но и жители других регионов. Всего при обыске у задержанных изъяты полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, модемы, ноутбуки, смартфоны и так далее.
Чтобы не попасться, злоумышленники каждый раз снимали новую квартиру на 3-5 дней под импровизированный колл-центр, однако это их не спасло.
В отношении пятерых мужчин заведено дело по статье «Мошенничество».
В Петербурге взяли мошенников-"банкиров", которые похищали деньки с карточек.Видео: МВД РФ
ИСТОЧНИК KP.RU