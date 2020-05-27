В Санкт-Петербурге штурмом взяли «работников банка», воровавших деньги со счетов горожан

27 Май 2020 2020-05-27T11:45:48+03:00

Петербургские полицейские пришли "в гости" к банковским мошенникам. Фото: кадр с видео МВД РФ

Мошенники организовали мобильный колл-центр из которого звонили доверчивым людям и представлялись «службой безопасности» [видео]

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Петербургские полицейские накрыли банду мошенников, которые звонили доверчивым горожанам, представлялись «службой безопасности банка», а потом похищали деньги со счетов. Задерживать злодеев пришлось со штурмом при помощи СОБРа.

- Злоумышленники осуществляли смс-рассылку с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону... ». Владельцы номеров перезванивали на указанный в смс номер и сообщали «операторам» свои банковские реквизиты, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Причем от деятельности петербургских мошенников пострадали не только горожане, но и жители других регионов. Всего при обыске у задержанных изъяты полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, модемы, ноутбуки, смартфоны и так далее.

Чтобы не попасться, злоумышленники каждый раз снимали новую квартиру на 3-5 дней под импровизированный колл-центр, однако это их не спасло.

В отношении пятерых мужчин заведено дело по статье «Мошенничество».

В Петербурге взяли мошенников-"банкиров", которые похищали деньки с карточек.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU