2020-05-27T16:38:03+03:00
Дом. Семья

Четыре серых тюленя, спасенные в Санкт-Петербурге, вернулись в Финский залив

Одним из них стал Адмирал, названный в честь фонтана [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Еще четыре тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Петербурге / Фото: ВодоканалЕще четыре тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Петербурге / Фото: Водоканал
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Еще четыре подросшие тюлени, которых малышами спасли в Санкт-Петербурге весной 2020 года, вернулись в родную стезю. В среду, 27 мая 2020 года, состоялся очередной выпуск морских животных в Финский залив. Среди них оказался серый тюлененок по имени Адмирал. Свое имя он получил в честь одного из фонтанов, которые будут восстановлены в этом году.

- 27 мая вместе с Адмиралом в Финский залив вернулись еще три «коллеги» - серые тюлени. Одна из них – самочка Спинка, найденная покусанной собаками в порту Усть-Луга. Она прошла через болезненное лечение и долгое восстановление, но благодаря профессионализму и чуткости специалистов Центра тоже готова вернуться в родную стихию, - рассказали в “Водоканале”.

Вторую девочку назвали Куземкой, так как нашли в деревне Большое Куземкино. Третий выпускник получил кличку Лисий, поскольку поступил Центр из поселка Лисий нос.

Все пациенты совершенно здоровы и набрали нужный вес. Чтобы перевезти четырех серых тюленей даже потребовался специальный транспорт. На выпуске Лисий, Куземка и Спинка стремительно рванули к воде и уплыли буквально за 2 минуты. Последним в Финский залив, сохраняя максимальное достоинство и спокойствие, вернулся Адмирал.

Выпуск четырех серых тюленей в Финский залив 27 мая 2020 года.Видео: Водоканал

ИСТОЧНИК KP.RU

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