«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине

27 Май 2020 2020-05-27T16:51:50+03:00

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21 мая в Боткинской больнице умерла беременная пациентка. Женщина имела прижизненный диагноз коронавирусная инфекция и скончалась от осложнений. О том, как ее пытались спасти, рассказал академик РАН, специалист в области акушерства и гинекологии Эдуард Айламазян.

- Она лежала на лечении очень долго, ей становилось лучше, но на фоне выздоровления произошли осложнения. Заболевание новое, коварное, глубоко мы его не знаем. Легкие поражены, у нее дважды была остановка сердца и дважды его «заводили», - рассказал «Невским новостям» медик.

При этом никаких патологий именно по беременности у женщины не было. Данных, что коронавирус передается от матери ребенку, также нет, поэтому пациентку лечили штатно, но с учетом ее положения и состояния малыша. Увы, но вирус проявил свое коварство.

- Этот случай - просто неизбежное несчастье, - считает специалист.

Напомним, что умершей оказалась гражданка другой страны. Ее нерожденного врачам ребенка спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU