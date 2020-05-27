«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине
21 мая в Боткинской больнице умерла беременная пациентка. Женщина имела прижизненный диагноз коронавирусная инфекция и скончалась от осложнений. О том, как ее пытались спасти, рассказал академик РАН, специалист в области акушерства и гинекологии Эдуард Айламазян.
- Она лежала на лечении очень долго, ей становилось лучше, но на фоне выздоровления произошли осложнения. Заболевание новое, коварное, глубоко мы его не знаем. Легкие поражены, у нее дважды была остановка сердца и дважды его «заводили», - рассказал «Невским новостям» медик.
При этом никаких патологий именно по беременности у женщины не было. Данных, что коронавирус передается от матери ребенку, также нет, поэтому пациентку лечили штатно, но с учетом ее положения и состояния малыша. Увы, но вирус проявил свое коварство.
- Этот случай - просто неизбежное несчастье, - считает специалист.
Напомним, что умершей оказалась гражданка другой страны. Ее нерожденного врачам ребенка спасти не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU