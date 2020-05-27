2020-05-27T17:03:18+03:00
Происшествия

Три человека сгорели заживо при пожаре в бытовке в Санкт-Петербурге

ЧП произошло днем 27 мая на проспекте Космонавтов [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Три человека сгорели в пожаре на проспекте КосмонавтовТри человека сгорели в пожаре на проспекте КосмонавтовФото: принтскрин видео.
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Жуткий пожар произошел на строительной площадке на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Огонь разгорелся около двух часов дня в среду, 27 мая 2020 года, в одной из бытовок. По рассказам очевидцев, есть погибшие – три человека.

- На Космонавтов 106 горит бытовка, - рассказал один из свидетелей.

- Горело убежище бездомных, три трупа! Один выполз, - поведал другой очевидец.

Как именно произошло возгорание, на данный момент не известно. На место ЧП прибыли спасатели, которые потушили огонь и начали проверку для установления причин.

- Полностью выгорел неэксплуатируемый размером 3х6 метров гараж и частично обгорел рядом стоящий такого же размера второй гараж, - сообщили в МЧС.

Также официальной информации о погибших в результате возгорания пока что нет. Ожидается оперативный комментарий от МЧС Петербурга.

Бытовка сгорела на проспекте Космонавтов в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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