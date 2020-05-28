Два велосипедиста влетели друг в друга в Муринском парке
В сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись жуткой аварии двух велосипедистов в Муринском парке Санкт-Петербурга. Столкнулись парень и девушка. Если представительница прекрасного пола легко отделалась, то парень сделал сальто и свалился на асфальт, в полете отвесив прохожему хлесткий маваси-гери (удар с разворота из карате – Прим. ред.).
Парень-велогонщик чудом остался жив. Фото: vk.com/ru_chp
Все началось с того, что парень слишком сильно разогнался на своем двухколесном транспорте. Некоторые гуляющие горожане боялись попасть ему под колеса. Велосипедист старался держаться правого края дороги, но в какой-то момент его смутила пара «коллег», двигавшихся ему на встречу. Велогонщик ловко объехал мужчину, но все-таки влетел в девушку.
Впрочем, автора публикации интересовало совсем другое.
- А потом мы удивляемся, как это вдруг наша страна на третьем месте в мире по числу зараженных COVID-19? – обращает внимание очевидец на плохую самоизоляцию жителей Северной столицы.
Судя по видео, велосипедист не терял сознание но, очевидно, получил болезненные травмы и решил остаться на асфальте до прибытия медиков.
Жесткая авария двух велосипедистов в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/ru_chp
ИСТОЧНИК KP.RU