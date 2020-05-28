2020-05-28T01:46:04+03:00
Происшествия

Два велосипедиста влетели друг в друга в Муринском парке

Видео жесткого ДТП появилось в сети [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Муринском парке в друг друга въехали два велосипедиста. Фото: vk.com/ru_chpВ Муринском парке в друг друга въехали два велосипедиста. Фото: vk.com/ru_chp
Изменить размер текста:

В сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись жуткой аварии двух велосипедистов в Муринском парке Санкт-Петербурга. Столкнулись парень и девушка. Если представительница прекрасного пола легко отделалась, то парень сделал сальто и свалился на асфальт, в полете отвесив прохожему хлесткий маваси-гери (удар с разворота из карате – Прим. ред.).

Парень-велогонщик чудом остался жив. Фото: vk.com/ru_chp

Парень-велогонщик чудом остался жив. Фото: vk.com/ru_chp

Все началось с того, что парень слишком сильно разогнался на своем двухколесном транспорте. Некоторые гуляющие горожане боялись попасть ему под колеса. Велосипедист старался держаться правого края дороги, но в какой-то момент его смутила пара «коллег», двигавшихся ему на встречу. Велогонщик ловко объехал мужчину, но все-таки влетел в девушку.

Впрочем, автора публикации интересовало совсем другое.

- А потом мы удивляемся, как это вдруг наша страна на третьем месте в мире по числу зараженных COVID-19? – обращает внимание очевидец на плохую самоизоляцию жителей Северной столицы.

Судя по видео, велосипедист не терял сознание но, очевидно, получил болезненные травмы и решил остаться на асфальте до прибытия медиков.

Жесткая авария двух велосипедистов в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/ru_chp

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два велосипедиста влетели друг в друга в Муринском парке
Маленькие дети пострадали в жестком ДТП в Ленобласти
Милая девушка спасла двух ежиков, запутавшихся в аварийной сетке в Ленобласти
Чиновницу из Выборга посадили под домашний арест по делу о пожаре, в котором погибли шестеро детей
Заброшенный торговый центр начали сносить у Балтийского вокзала
Погоня инспекторов ДПС за мотоциклистом по центру Санкт-Петербургу попала на видео
Новое граффити от HoodGraff сравнило петербуржцев с динозаврами, засидевшимися на самоизоляции
Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год может увеличиться до 111 млрд рублей
Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»
Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области