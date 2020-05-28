Два велосипедиста влетели друг в друга в Муринском парке

28 Май 2020 2020-05-28T01:46:04+03:00

В Муринском парке в друг друга въехали два велосипедиста. Фото: vk.com/ru_chp

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В сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись жуткой аварии двух велосипедистов в Муринском парке Санкт-Петербурга. Столкнулись парень и девушка. Если представительница прекрасного пола легко отделалась, то парень сделал сальто и свалился на асфальт, в полете отвесив прохожему хлесткий маваси-гери (удар с разворота из карате – Прим. ред.).

Парень-велогонщик чудом остался жив. Фото: vk.com/ru_chp

Все началось с того, что парень слишком сильно разогнался на своем двухколесном транспорте. Некоторые гуляющие горожане боялись попасть ему под колеса. Велосипедист старался держаться правого края дороги, но в какой-то момент его смутила пара «коллег», двигавшихся ему на встречу. Велогонщик ловко объехал мужчину, но все-таки влетел в девушку.

Впрочем, автора публикации интересовало совсем другое.

- А потом мы удивляемся, как это вдруг наша страна на третьем месте в мире по числу зараженных COVID-19? – обращает внимание очевидец на плохую самоизоляцию жителей Северной столицы.

Судя по видео, велосипедист не терял сознание но, очевидно, получил болезненные травмы и решил остаться на асфальте до прибытия медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781650" frameborder="0"></iframe> Жесткая авария двух велосипедистов в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/ru_chp

ИСТОЧНИК KP.RU