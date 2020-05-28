2020-05-28T10:34:50+03:00
Общество

Петербуржцев ждет прохладный и дождливый четверг

После череды солнечных дней, в город пришли осадки
Петр КИБЕР
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28 мая в Петербурге будет тепло, но с небольшими дождями.28 мая в Петербурге будет тепло, но с небольшими дождями.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода, которая баловала петербуржцев теплом и солнцем, решила, видимо, что хорошего помаленьку и надо включать привычные горожанам дожди. Впрочем, тепло при этом никуда не делось. Поэтому в наступивший четверг будет пасмурно, но не холодно.

- 28 мая в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Утром, днем и вечером пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Однако, несмотря на обещанные дожди, утром в Петербурге тепло и ясно. Так, по состоянию на 7:45, термометры показывают +12,5 градусов, дует слабый западный ветер скоростью 1-3 метра в секунду. Давление составляет 764,5 мм ртутного столба, а влажность – 73 процента.

Дальнейшего ухудшения погоды синоптики не обещают. В ближайшие пятницу и субботу в городе будет от +18 до +20, с переменной облачностью, но без дождей и сильных ветров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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